Evo koliko je Hrvatska zaradila novim plasmanom na Svjetsko prvenstvo

Hrvatska je i službeno izborila plasman na Svjetsko prvenstvo, 3:1 pobjedom nad Farskim otocima na Rujevici,
Dalićeva momčad trebala je samo bod, ali je uvjerljivom predstavom potvrdila prvo mjesto u skupini.
Na SP-u 2022. osvojila je broncu i HNS-u donijela 27 milijuna dolara, dok je za srebro 2018. stiglo 28 milijuna. Taj se novac potom raspodjeljuje između saveza i igrača.
FIFA za sljedeći Mundijal u SAD-u, Kanadi i Meksiku povećava format s 32 na 48 reprezentacija, ali i nagradni fond. Neslužbene informacije govore da će se samim plasmanom Hrvatska zaraditi oko 13 milijuna dolara, umjesto devet koliko je dobila za plasman u Katar.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
