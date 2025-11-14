Evo koliko je Hrvatska zaradila novim plasmanom na Svjetsko prvenstvo

Dalićeva momčad trebala je samo bod, ali je uvjerljivom predstavom potvrdila prvo mjesto u skupini.

Na SP-u 2022. osvojila je broncu i HNS-u donijela 27 milijuna dolara, dok je za srebro 2018. stiglo 28 milijuna. Taj se novac potom raspodjeljuje između saveza i igrača.

FIFA za sljedeći Mundijal u SAD-u, Kanadi i Meksiku povećava format s 32 na 48 reprezentacija, ali i nagradni fond. Neslužbene informacije govore da će se samim plasmanom Hrvatska zaraditi oko 13 milijuna dolara, umjesto devet koliko je dobila za plasman u Katar.