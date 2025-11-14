UŽIVO

UŽIVO OD 20:45 / HRVATSKA – FARSKI OTOCI Vatreni traže matematičku potvrdu plasmana na SP

FIFA World Cup 14. stu 202516:10 > 16:18 0 komentara
AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Hrvatska nogometna reprezentacija od 20:45 na Rujevici igra susret 7. kola skupine L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Momčad Zlatka Dalića dočekuje reprezentaciju Farskih Otoka, a dovoljan joj je i bod kako bi i matematički osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo koje će iduće godine ugostiti SAD, Kanada i Meksiko. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sport Klubu!

16:18

Perišić: Polako mi se bliži kraj

Susret je uz izbornika Dalića najavio i Ivan Perišić.

16:18

Dalić najavio nezgodnog protivnika, novinar ga nasmijao

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak na Rujevici dočekuje Farske Otoke u utakmici u kojoj matematički može potvrditi plasman na SP, a susret je najavio izbornik Zlatko Dalić.

16:16

Dalić priprema iznenađenje

Ovo je vjerojatni sastav za Farske otoke. 

16:14

Tablica hrvatske skupine

 

 

16:13

Koeficijenti

Pobjeda Hrvatske – 1.15
Neriješeno – 10.0
Pobjeda Farskih otoka – 30.0

16:11

Izostanci

Jedini potvrđeni izostanak je Martin Erlić. Iako stoper Midtjyllanda trenira s reprezentacijom, Dalić je najavio da ga večeras ipak neće koristiti.

16:10

Tko sudi?

Utakmicu će voditi Aliyar Aghayev, sudac iz Azerbajdžana.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup