Hrvati u dijaspori iščekuju novi nastup Vatrenih: ‘Sanjamo finale’

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AP Photo/Laurent Cipriani via Guliver

Hrvatske zajednice diljem Sjeverne i Južne Amerike pripremaju se za zajedničko gledanje utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, čvrsto uvjerene u pobjedu nad Panamom u Torontu.

“Bili smo jako tužni zbog poraza od Engleske, ali vjerujemo da će našima ići puno bolje u idućim utakmicama”, kaže pravnica Laura Martin del Campo Steta, hrvatska počasna konzulica u Ciudad de Mexicu. Ondje Hrvatsko-meksička udruga organizira zajedničko gledanje utakmica, i to u trenutku dok jedan od domaćina prvenstva Meksiko slavi prolazak u drugi krug natjecanja.

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Hrvatska zajednica u Punta Arenasu, lučkom gradu na jugu Čilea, također je s velikim zanimanjem pratila nastup Hrvatske u susretu protiv Engleske koji je završio rezultatom 2:4. Članovi zajednice okupili su se u dvorani na drugom katu Hrvatskog doma, zgrade u samom centru grada u koji su njihovi preci uplovljavali na jedrenjacima krajem 19. i početkom 20. stoljeća u potrazi za poslom. Na velikom ekranu pratili su utakmicu odjeveni u hrvatske dresove, a unatoč nepovoljnom rezultatu zadržali su optimizam te najavili novo okupljanje.

“Uvjereni smo da će se Hrvatska uskoro vratiti pobjedama”, poručili su čileanski Hrvati uoči utakmica s Panamom i Ganom.

Argentinski sportski novinar hrvatskih korijena Federico Jelic, koji prati Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, ističe da mu utakmice hrvatske reprezentacije predstavljaju posebno zadovoljstvo jer spajaju profesionalni rad i obiteljsku povezanost s domovinom njegovih predaka.

“Odrastao sam slušajući o Hrvatskoj dok je bila dio Jugoslavije. Moj djed je uvijek govorio da je Hrvat i često je nosio hrvatski grb”, rekao je Jelic za portal CroLatam.

Ovo svjetsko prvenstvo je četvrto koje Jelic prati kao novinar argentinskih medija, a posebno mjesto u njegovim uspomenama zauzima turnir u Rusiji 2018. godine kada je Hrvatska stigla do finala.

“Mogao sam uživati u hrvatskom uspjehu gotovo kao da je moj vlastiti”, istaknuo je argentinski novinar.

Na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. našao se u neobičnoj situaciji kada su se u polufinalu susrele Argentina i Hrvatska.

“Srce mi se malo podijelilo, ali navijao sam za Argentinu”, priznao je Jelic te dodao da ga je kasnija pobjeda Hrvatske nad Marokom u utakmici za treće mjesto emotivno dirnula jer ga je podsjetila na pokojnog oca.

Uoči nastavka turnira, Jelic ne isključuje mogućnost novog velikog dvoboja između svojih dviju najdražih reprezentacija.

“Zašto ne sanjati finale između Argentine i Hrvatske?”, zaključio je.