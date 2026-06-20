Bebek ponovno u akciji na SP-u, FIFA mu još jednom povjerila važan zadatak

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Adam Starszynski PressFocus NEWSPIX.PL --- Newspix.pl 20210930PF_AS259 via Guliver Image

Hrvatski nogometni sudac Ivan Bebek nastavlja dobivati važne zadatke na Svjetskom prvenstvu, što potvrđuje veliko povjerenje koje u njega ima FIFA. Specijalist za VAR tehnologiju imenovan je za još jednu utakmicu turnira, već četvrtu na ovom natjecanju.

Bebek će sudjelovati u dvoboju između Nizozemska i Švedska u sklopu drugog kola skupine F. Susret se igra 20. lipnja u Houstonu, a na terenu će ga voditi ugledni engleski sudac Michael Oliver.

U VAR sobi glavnu odgovornost imat će Jarred Gillett kao glavni video sudac, dok će Bebek obnašati dužnost prvog pomoćnog VAR suca. U timu će biti i brazilski sudac Rodolpho Toski kao drugi pomoćnik.

Ovo je nastavak vrlo aktivnog angažmana hrvatskog suca na prvenstvu. Prije ove utakmice radio je na susretima Brazila i Maroka, Saudijske Arabije i Urugvaja te Uzbekistana i Kolumbije. Posebno se ističe dvoboj Uzbekistana i Kolumbije, na kojem je upravo Bebek imao ulogu glavnog VAR suca, što predstavlja jednu od najodgovornijih funkcija u modernom suđenju.

Njegova česta imenovanja potvrđuju da FIFA visoko cijeni njegov rad i stručnost u korištenju video-tehnologije, koja ima ključnu ulogu u donošenju važnih odluka tijekom utakmica.

Bebekov nastup na Svjetskom prvenstvu ima i dodatnu simboličnu vrijednost za hrvatsko suđenje. Njegovim angažmanom prekinut je višedesetljetni izostanak hrvatskih sudaca s aktivnih dužnosti na najvećoj nogometnoj pozornici. Posljednji predstavnik hrvatskog suđenja na svjetskim prvenstvima bio je Damir Matovinović, koji je 1982. godine u Španjolskoj sudio utakmicu između Brazila i Novog Zelanda. Time je Bebek postao prvi hrvatski sudac nakon više od četiri desetljeća koji aktivno sudjeluje na Svjetskom prvenstvu.