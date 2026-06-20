Majer komentirao reprezentaciju na SP-u: Vjerovao sam da ću dobiti poziv, sezona mi nije bila toliko loša

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xMatthiasxKochx via Guliver

Lovro Majer u razgovoru za RTL Danas osvrnuo se na nastupe hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, svoju sezonu u Wolfsburgu te činjenicu da nije uvršten na popis izbornika Zlatka Dalića za završni turnir.

Iako je Hrvatska poražena u prvom susretu protiv Engleske, Majer smatra da prikazana igra nije bila toliko loša koliko rezultat sugerira. Istaknuo je da je Engleska jedna od najkvalitetnijih reprezentacija na svijetu te da je Hrvatska, unatoč porazu, pokazala određene dobre stvari u igri. Posebno je naglasio kako su jedanaesterac i pogodak iz prekida značajno utjecali na tijek utakmice, ali vjeruje da reprezentacija i dalje može ostvariti svoj osnovni cilj – prolazak skupine.

Govoreći o preostalim utakmicama protiv Panama i Gana, Majer je upozorio da takvi dvoboji često znaju biti zahtjevniji od susreta s najvećim favoritima. Unatoč tome, uvjeren je da Hrvatska posjeduje dovoljno kvalitete za osvajanje potrebnih bodova i plasman u nokaut-fazu.

Osvrnuo se i na taktičku postavu s trojicom igrača u obrani koju je Dalić koristio protiv Engleske. Prema njegovom mišljenju, takav sustav bio je logičan izbor protiv izrazito jakog protivnika jer pruža dodatnu sigurnost u defenzivi. Ipak, očekuje da Hrvatska neće stalno igrati u toj formaciji te smatra da bi se u sljedećim utakmicama mogla vratiti standardnijem sustavu 4-3-3.

Majer je također otkrio da je u redovitom kontaktu s reprezentativnim kolegama te naglasio kako je atmosfera u svlačionici ostala vrlo dobra. Poručio je da poraz na otvaranju nije narušio zajedništvo momčadi te da reprezentacija i dalje funkcionira skladno.

Govoreći o svom izostanku s popisa za Svjetsko prvenstvo, priznao je da je bio razočaran jer je vjerovao da zaslužuje poziv unatoč određenim oscilacijama tijekom klupske sezone. Smatra da njegova godina u Wolfsburgu nije bila idealna, ali ni toliko loša da bi ostao bez mjesta u reprezentaciji. Ipak, naglasio je da poštuje izbornikovu odluku te je prihvaća bez zamjerki.

Na kraju je poručio da je sada potpuno fokusiran na treninge i pripremu za novu sezonu, s ciljem da se vrati u najbolju formu i ponovno izbori svoje mjesto među Vatrenima.