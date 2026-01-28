Hit trener odlazi iz Slovenije i preuzima klub iz Bundeslige?

Podijeli :

Jure Banfi

Seli iz Slovenije?

Njemački Sky Sports otkrio je da je trener Celja Albert Riera želja kluba iz Bundeslige, Eintracht Frankfurta, a tamo bi trebao zarađivati oko milijun i pol eura po sezoni.

Čini se da se i Celje pomirilo s time da im trener odlazi pa traže zamjenu. Navodno žele Anteja Šimundžu, koji je trenutačno trener Śląska Wrocław.

Riera bi mogao već u subotu sjediti na trenerskoj klupi Eintrachta protiv Bayera Leverkusena. U Bundesligi je Eintracht trenutačno na 8. mjestu, a za četvrtim, koji vodi u Ligu prvaka, zaostaje devet bodova.

Prošlog tjedna Eintracht je raskinuo suradnju s Dinom Toppmöllerom, koji je momčad preuzeo u srpnju 2023.

