Hit-igrač HNL-a: Ne bih imao ništa protiv povratka u Dinamo

Slaven Belupo

Dinamo je navodno zainteresiran za dovođenje Adriana Jagušića, 19-godišnjeg ofenzivca Slaven Belupa.

Mlada zvijezda, koja je ove sezone postigla šest golova i privukla pažnju sjajnim pogocima posljednjih tjedana, već je jednom bila dio Dinamove omladinske škole, no otpisana je prije četiri godine.

“Dinamo? Rekao sam već ranije, ne bih imao ništa protiv povratka u Maksimir. Međutim, nije na meni da o tome govorim. Na meni je samo da budem dobar na terenu, da tamo ‘pričam‘, a o svemu ostalome brine moj menadžer. Isto vrijedi i za inozemne ponude, s tim da je za igrača uvijek najvažnije da igra, pogotovo dok je mlad i dok se još razvija”, rekao je Jagušić za Sportske novosti.

“U pionirima sam bio tjelesno slabiji od ostalih, ja sam malo zaostao s rastom, drugi su ranije sazreli i ušli u pubertet. U tom trenutku za mene je bilo najvažnije otići negdje gdje ću igrati, jer sam vidio da bi me u Dinamu čekala klupa. Svi su se složili s time da je tako za mene najbolje, i to je stvarno ispao dobar potez. Vratio sam se u Slaven Belupo i preko juniora stigao do prve momčadi.”