Hajduku propada još jedan posao? Detalj s Instagrama ‘rekao je sve’

Podijeli :

NK Istra 1961

Izgleda da ipak ništa od tog posla Hajduka.

Gonzalo Garcia s momčadi Hajduka prošlog je petka počeo pripreme za novu sezonu. U momčad mu je trebao stići novi golman, Ivan Banić iz Gorice, ali tu se dolaskom Urugvajca dogodio preokret. Garcijina želja za golmana bio je Lovro Majkić kojeg je već trenirao u Istri.

POVEZANO ANKETA / Koga Hajduk treba dovesti – Majkića ili Banića?

On je nedavno produžio s Istrom do ljeta 2027. godine, no u ugovoru ima izlaznu klauzulu od samo 200 tisuća eura, što otvara vrata Hajduku da pregovore završi bez velikih komplikacija. Ali, od toga čini se isto ništa.

Naime, Majkić i njegova odabranica vjenčali su se prošlog vikenda, na čemu su mu čestitali iz Istre 1961, a u komentarima ispod objave vratar je nagovijestio da ostaje na Aldo Drosini i naredne sezone:

“Hvala puno, očekujem ovakvu podršku i na terenu ove godine”, poručio je Majkić.