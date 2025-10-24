Hajduk uoči utakmice s Goricom smijenio team managera kojega je doveo Vučević

Podijeli :

N1

Goran Milanko (56) više nije team manager Hajduka – klub je s njim sporazumno raskinuo ugovor. Na utakmici protiv Gorice njegovo se ime više nije našlo u zapisniku, a ulogu team managera preuzeo je Goran Roce, član stožera trenera Gonzala Garcije. Još nije poznato hoće li Roce trajno ostati na toj poziciji ili će klub potražiti novo rješenje.

Milanko je dužnost preuzeo početkom srpnja, na poziv sportskog direktora Gorana Vučevića, no očito se nije u potpunosti snašao u novoj ulozi, pa je zaključeno da je raskid suradnje najbolje rješenje za obje strane. Prije njega tu funkciju obnašao je Stjepan Badrov, koji i dalje radi u klubu, ali sada se fokusira na organizaciju i logistiku prve momčadi i stručnog stožera.

Milanko je bivši hrvatski nogometaš koji je nogometnu karijeru započeo u omladinskom pogonu Hajduka. Za prvu momčad debitirao je u kolovozu 1985. protiv Prištine, sa samo 16 godina, čime je tada postao najmlađi debitant kluba nakon Drugog svjetskog rata. U igru je tada ušao umjesto Zlatka Dalića, kojem je to također bio prvi nastup.

Za Hajduk je ukupno odigrao 27 utakmica i postigao četiri pogotka, nakon čega je nastavio karijeru u inozemstvu, igrajući za Cadiz, PAOK, Chemnitzer, Rot-Weiss Essen te izraelske klubove Hapoel Haifu i Bnei Sakhnin, s kojim je 1999. osvojio naslov prvaka Izraela.

Po završetku igračke karijere posvetio se trenerskom i organizacijskom radu. Bio je uključen u rad mlađih selekcija Hajduka, radio u Saudijskoj Arabiji te vodio splitski NK Spinut, poznat po radu s mladim talentima. U Hajduk se vratio 2023. godine, kada je imenovan team managerom prve momčadi u sklopu organizacijskih promjena koje su proveli Ivan Rakitić i Goran Vučević.