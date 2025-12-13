Hajduk u posljednji trenutak ostao bez mladog aduta za Lokomotivu

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Igrač Hajduka Luka Hodak otpao je za dvoboj s Lokomotivom. Mladi desni bek dobio je temperaturu te će propustiti ogled s 'lokosima'.

Hodak je posljednjih sedam utakmica bio starter. Trebao je startati i protiv Lokomotive, a sada će ga zamijeniti Fran Karačić. Tako će Karačić zaigrati protiv svog bivšeg kluba.

Hajduk u subotu gostuje kod Lokomotive u Zagrebu, a Garcia ima veliku dvojbu oko Livaje

Posljednji start u prvenstvu Karačić je ubilježio prije dva mjeseca u Vinkovcima protiv Vukovara.

Podsjetimo, Hajduk u ovu utakmicu ulazi kao drugoplasirana momčad na tablici s osvojena 32 boda, jednim manje od vodećeg Dinama.