Hajduk u posljednji trenutak ostao bez mladog aduta za Lokomotivu

Igrač Hajduka Luka Hodak otpao je za dvoboj s Lokomotivom. Mladi desni bek dobio je temperaturu te će propustiti ogled s 'lokosima'.
Hodak je posljednjih sedam utakmica bio starter. Trebao je startati i protiv Lokomotive, a sada će ga zamijeniti Fran Karačić. Tako će Karačić zaigrati protiv svog bivšeg kluba.
Posljednji start u prvenstvu Karačić je ubilježio prije dva mjeseca u Vinkovcima protiv Vukovara.
Podsjetimo, Hajduk u ovu utakmicu ulazi kao drugoplasirana momčad na tablici s osvojena 32 boda, jednim manje od vodećeg Dinama.
