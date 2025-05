Hajduk traži novu “jedinicu” – Lučić je ispucao sve kredite, pokazuju to i brojke

Podijeli :

Robert Matić, Miro Gabela/Hajduk.hr

Ivan Lučić dugo je slovio za pouzdanog vratara, ali u zadnje vrijeme njegova je forma užasna i čini se kako je sve izvjesnije kako više neće biti Hajdukova "jedinica".

Dva istrčavanja i jedan peh obilježili su završnicu ove sezone iz kuta Ivana Lučića.

Istrčavanje prvo. Protiv Lokomotive kada je zaradio crveni karton jer ga je lopta udarila u ruku dok se nalazio izvan kaznenog prostora. Ishod? Hajduk je nekako izvukao bod (1:1).

Peh. Ono protiv Osijeka kada se lopta poslije udarca Hrvoja Babeca odbila od stative, pa od Lučića u mrežu. Nije on kriv, ali to je tako. Kad te neće, neće. Onda se i nesreća “lijepi” na tebe. Ishod? Poraz 2:0.

Istrčavanje drugo. U derbiju protiv Dinama kada je glavom loše izbio loptu, samo do Ronaela Pierre-Gabriela koji je opalio s 20-ak metara, a Lučić krajnje nespretnom i nejasnom reakcijom primio gol. Ishod? Poraz 3:1, iako se Hajduk nakon tog Lučićevog gafa oporavio majstorijom Marka Livaje.

Nakon što je većim dijelom svoje hajdučke ere Lučić objektivno imao pozitivan predznak, u zadnjih nekoliko tjedana, pa i mjeseci, to više nije to. Kao da je “ispucao” sve dobre partije u bijelom dresu.

Kada je Lučić potpisao za Hajduk, a bilo je to u studenom 2022. godine, mnogi su se čudili. Lučić je stigao iz Istre i trebao je biti treći vratar “Bijelih” po hijerarhiji. Čak možda i četvrti jer je Hajduk nakon ozljede Lovre Kalinića ostao samo na veteranu Danijelu Subašiću i mladom Karlu Sentiću.

Međutim, nakon debakla u porazu od Dinama na Maksimiru (4:0) gdje je branio Sentić, tadašnji trener Hajduka Ivan Leko dao je priliku Lučiću. Odmah u prvom ligaškom nastupu Hajduk je doživio novi potop doma od Lokomotive (4:3), no Leko je ostao vjeran Lučiću i malo-pomalo, nekadašnji vratar Austrije Beč, druge momčadi Bayerna i Bristola postajao je sve važniji pod vodstvom svakog sljedećeg trenera.

Dugo vremena, čak je slovio za najpouzdanijeg “performera” zajedno s Markom Livajom, često je imao i kapitalne obrane, ali u usporedbi čak i s prvim dijelom ove sezone, Lučić je sada vidljivo u silaznoj putanji. Prima više golova po utakmici, ima manje obrana, čak su mu i dodavanja nepreciznija, a samim time je i ukupna ocjena manja.

Naravno da ga ne treba sada razapinjati jer pogreške se događaju svima, no jasno je da one ipak puno više “zvone” i odjekuju kada igrate za Hajduk i uz to se te pogreške dogode u najvažnijim utakmicama. Pogotovo kada se dogodi ovakav fatalan, baš neshvatljiv kiks protiv najljućeg rivala.

Priča se sada o njegovoj kilaži, pa i o nekim privatnim problemima… Bilo u tome istine ili ne, činjenica je da Lučić više nije pouzdan vratar kao što je bio. A dugo je bio, to treba reći. Hajduk traži novu “jedinicu”.