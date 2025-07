Hajduk se oglasio znakovitim fotografijama: ‘Ko razumi – razumi’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk se oglasio na društvenim mrežama, nakon što je u četvrtak dopustio komentare.

Ne stišavaju se reakcije i cure svako malo nove informacije oko incidenta u slovenskom Bledu gdje je Hajduk na pripremama. U noći s utorka na srijedu na Bledu došlo je do incidenta između zaštitara i igrača Hajduka. Detalji sukoba, je li došlo do fizičkog obračuna ili je sve ostalo na verbalnom naguravanju, za sada nisu službeno potvrđeni, no činjenica je da je do sukoba došlo.

Dogodilo se to oko jedan sat iza ponoći na šetnici između jednog ugostiteljskog objekta i sporednog ulaza hotela u kojem su smješteni hajdukovci tijekom priprema. Tada su tri zaštitara, koje je angažirala općina Bled zbog ranijih problema na jezeru, naišla na grupu od otprilike 15 igrača Hajduka koji su izlazili iz lokala. Njihovo prisustvo potvrdio je i konobar iz tog kafića.

Prema navodima indexa, nakon što su napustili lokal, igrači su nastavili puštati glazbu s prijenosnog zvučnika. Jedan od zaštitara, koji se u tom trenutku nalazio u blizini, prišao je Dominiku Prpiću i Roku Brajkoviću te ih, navodno na grub način, zatražio da ugase glazbu. Igrači su to i učinili, no situacija je eskalirala kada je u njihovu obranu stao Marko Livaja, kojem se nije svidio ton i ponašanje zaštitara. Ovaj dio događaja potvrđen je iz više izvora. Što se točno dogodilo nakon toga, još nije razjašnjeno.

Jutros se na društvenim mrežama usred sve te drame oglasio Hajduk. Sa veoma znakovitom porukom. Objavili su fotografije na kojoj su upravo Marko Livaja, Dominik Prpić i Roko Brajković.

Uz fotografije su napisali: “Dobro jutro svima! Ko razumi – razumi.”