Hajduk se oglasio oko suspenzije ženske momčadi

ŽNK Hajduk trenutačno drži prvo mjesto na prvenstvenoj ljestvici, no danas je objavljeno da je Hrvatski nogometni savez suspendirao seniorsku ekipu zbog nepodmirenih obveza prema službenim osobama. Odluka je objavljena u službenom glasniku Saveza.

“ŽNK HAJDUK SPLIT – S obzirom na to da klub ponovo nije izvršio obvezu podmirenja troškova sucima i delegatima (prema Odluci disciplinskog suca objavljenoj u Glasniku br. 03 od 25. veljače 2026.), temeljem članaka 92. i 94. Disciplinskog pravilnika HNS-a klubu se izriču sljedeće disciplinske mjere:

1. Novčana kazna u iznosu od 200,00 eura (klub je kaznu dužan platiti u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti odluke).

2. Suspenzija seniorskoj ekipi koja stupa na snagu 6. ožujka 2026. godine. Klubu će se odluke o kaznama s pisanim obrazloženjem dostaviti na službenu e-mail adresu”, piše u Glasniku.

Hajdučice igraju najbolju sezonu u povijesti, a sada ih je HNS suspendirao jer nisu plaćali suce

Tim povodom Dalmatinski portal zatražio je pojašnjenje iz kluba, s obzirom na to da ovakav problem ne izgleda dobro za vodeću ekipu prvenstva. Iz kluba je objašnjeno da HNK Hajduk Split i ŽNK Hajduk nisu isti pravni subjekt. Naime, ženski klub zapravo djeluje kroz organizaciju ŽNK Marjan, koja koristi ime ŽNK Hajduk.

Dodano je i da Hajduk toj udruzi godišnje uplaćuje oko 150.000 eura, što redovito podmiruje, dok igračice i stručni stožer koriste i terene na stadionu