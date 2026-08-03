Hajdukovog dragulja kojeg nazivaju novim Perišićem prate Arsenal i Chelsea

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Matej Sagan Ball Raw Images via Guliver

U potrazi za novim draguljem iz SHNL-a, Arsenal i Chelsea navodno vode utrku za potpis Adama Hurama, mladog talenta kojeg mnogi smatraju sljedećom velikom zvijezdom hrvatskog nogometa.

Njegov agent Vadim Šablii progovorio je o interesu europskih velikana za mladog ukrajinskog nogometaša te poručio kako su vrata mogućeg transfera otvorena.

“Naravno, Adam je tek na početku svog puta i još mora puno toga naučiti. Najvažnije je da se ništa ne požuruje te da se razvija korak po korak. Klubovi koji ga prate prije svega prepoznaju njegov golemi potencijal“, rekao je za Flashscore, a prenosi Transfermarkt.

Smatra da mladi nogometaš treba biti strpljiv prije nego što napravi sljedeći korak u karijeri, iako ga svojim stilom igre već sada podsjeća na hrvatsku legendu Ivana Perišića.

“Zvuči pomalo neobično jer je u Hajduku pritisak uvijek velik, ali u Splitu je, kao strani talent iz Ukrajine, imao više prostora i vremena za razvoj nego domaći igrači od kojih se mnogo očekivalo već u ranoj fazi karijere, poput Vuškovića, Vlašića i drugih. Uz pravu podršku i snažnu volju može postati vrlo dobar igrač SuperSport HNL-a. Također vjerujem da ima potencijal za međunarodnu karijeru, no da bi se to ostvarilo, važno je da mu Hajduk i dalje omogućava miran razvoj te da ne podlegne medijskom pritisku. Savjetovao bih mu da karijeru gradi korak po korak.”

SMatra kako bi rani odlazak na Otok mogao biti pogreška.

“Mislim da bi odlazak u Englesku prerano bio velika pogreška. Potrebna mu je barem još jedna godina kako bi se u potpunosti afirmirao u prvoj momčadi Hajduka, a zatim tijekom sezone 2027./28. dokazao svoj puni potencijal u Splitu.

Smatram da bi sezona 2028./29. bila najraniji mogući trenutak za odlazak. Ako bi Arsenal ili Chelsea i tada bili zainteresirani za njega, preporučio bih model sličan onome koji je imao Vušković. Nakon potpisa ugovora trebao bi prvo otići na posudbu u Belgiju ili Nizozemsku. Tek kada se ondje dokaže, moći će se procijeniti ima li kvalitetu za nastup u prvim momčadima engleskih klubova.”