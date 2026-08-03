Novi dres Vatrenih još nije službeno objavljen, ali on se već može kupiti u – Japanu

Nogomet 3. kol 202610:26 0 komentara
DeFodi Images via Guliver Image

HNS i Adidas potpisali su ugovor u suradnji, a nakon dugo godina Nike je otišao u zaborav.

Svi detalji još nisu otkriveni javnosti, a sve bi se službeno trebalo predstaviti pred Ligu nacija u rujnu. Zanimljivo, ti isti dresovi nekako su se već našli na policama trgovina, i to u – Japanu.

Poznata stranica Footy Headlines, koja je prva otkrila dizajn novih dresova Hrvatske, objavila je kako su dresovi viđeni upravo tamo.

Prvi dres na sebi ima glagoljicu, a drugi pašku čipku.

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