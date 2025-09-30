Hajduk potvrdio da protiv Vukovara neće biti trojice igrača, među njima i Livaja

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Nogometaši Hajduka u subotu s početkom u 15.45 sati igraju protiv Vukovara 1991 na stadionu HNK Cibalia u Vinkovcima u sklopu 9. kola HNL-a.

U najavi utakmice Hajduk je potvrdio da su bez trojice igrača, a među njima je i najbolji igrač splitskog kluba, Marko Livaja.

“Bijeli se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 16 bodova, tri manje od prvoplasiranog Dinama i četiri više od trećeplasiranog Varaždina. U posljednjem kolu Hajduk je na domaćem terenu svladao Lokomotivu rezultatom 2:0, golovima Ante Rebića i Anthonyja Kalika.

Vukovar 1991 drži posljednju poziciju prvenstvene tablice nakon što su u 8 odigranih kola osvojili 5 bodova, odnosno dva manje od pretposljednje Rijeke. U prethodnom susretu momčad koju vodi trener Silvio Čabraja poražena je u s 2:1 na gostovanju u Varaždinu.

Hajdukov trener Gonzalo Garcia u ovoj utakmici zbog ozljeda sigurno neće moći računati na Marka Livaju, Bambu i Marina Skelina.”