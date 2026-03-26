Hajduk otvorio novo Društvo prijatelja u susjednoj Bosni i Hercegovini

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Uz obalu rijeke Trebižat u zapadnoj Hercegovini smjestio se Ljubuški, dom novoosnovanog društva prijatelja Hajduka. Sada je to najjužniji DPH na trasi Livno – Tomislavgrad – Mostar – Ljubuški, piše u objavi Hajduka.

“S velikim ponosom i zadovoljstvom objavljujemo da je osnovano Društvo prijatelja Hajduka Ljubuški, čime je hajdučka obitelj u Hercegovini postala bogatija za još jednu organiziranu zajednicu navijača”, govori Ivan Kraljević, inauguracijski predsjednik ljubuškog DPH.

Da Tomislavgrad i Mostar ne budu usamljeni, Ljubušaci su odlučili dati im ruke u promidžbi hajdučkih vrijednosti, širenju članstva i humanitarnim djelima.

“Nakon dugogodišnjeg djelovanja naših članova kroz DPH Mostar i DPH Tomislavgrad, pojavila se potreba i želja da u Ljubuškom pokrenemo vlastitu priču, s ciljem dodatnog jačanja hajdučke zajednice na ovom području. Okupila se skupina istomišljenika koja dijeli ljubav prema Klubu i iste vrijednosti koje Hajduk predstavlja, te smo zajedničkim radom stvorili uvjete za osnivanje Društva”, kaže tajnik DPH Ljubuški, Božidar Vukšić.

O samim ciljevima novog društva naslonjena na iskustva susjednih DPH-ova, više je rekao predsjednik Kraljević.

“Cilj DPH Ljubuški je okupljanje navijača svih generacija, promicanje vrijednosti koje baštini HNK Hajduk, aktivno sudjelovanje u projektima Kluba te jačanje članske svijesti i pripadnosti hajdučkoj obitelji.”

Na njega se nadovezao njegov zamjenik Darijan Majić koji zaključuje kako im je posebno drago što će od sada djelovati kao dio velike mreže društava prijatelja Hajduka te se vesele budućoj suradnji s Klubom i ostalim DPH-ovima, uz želju da svojim radom budu dostojni imena koje nose.