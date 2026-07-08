Hajduk novo pojačanje pronašao u Škotskoj?

Nogomet 8. srp 202621:15 0 komentara
xStephenxDobsonx PSI-23629-0065 via Guliver

Hajduk je zainteresiran za finskog reprezentativca Topija Keskinena, 23-godišnjeg krilnog napadača škotskog Aberdeena.

Splićani su već stupili u kontakt s njegovim predstavnicima, no za mladog Finca postoji velik interes, a među klubovima koji ga prate su i mađarski Debrecen te danski Odense, piše Daily Record.

Aberdeen za Keskinena traži oko milijun eura, a Škoti su već odbili nekoliko ponuda Debrecena jer ih smatraju preniskima.

Očekuje se da bi Hajduk uskoro mogao konkretnije krenuti u pregovore. Keskinen je jedan od najcjenjenijih igrača Aberdeena, za finsku reprezentaciju ima 13 nastupa, a poznat je po velikoj brzini i igri na krilnim pozicijama.

Zanimljivo, njegov suigrač u Aberdeenu je bivši nogometaš Hajduka Ante Palaversa.

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