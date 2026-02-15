Hajdučice pobijedile Dinamo i odvojile se na vrhu HNL-a

Podijeli :

Foto: Hajduk.hr

U posljednjem kolu prvog dijela sezone u 1. 1HNLŽ odigrao se derbi Hajduka i Dinama. Hajdučice su u susret ušle kao prvoplasirane s tri boda prednosti, a to vodstvo udvostručilo se nakon susreta na pomoćnom poljudskom terenu. Splitska ekipa je zagrebačku porazila s 2:1.

U 13. minuti je za vodstvo Hajduka zabila 19-godišnja Lana Kukavica, a s tim vodstvo od 1:0 se otišlo na poluvrijeme. U 50. minuti Splićanke si povećale prednost golom Janje Čanjevac. Do kraja susreta Dinamo je smanjio zaostatak golom Perice Cicijelj, ali do izjednačenja ipak nisu uspjele doći te su hajdučice slavile s 2:1.

Ovom pobjedom Hajduk je povećao prednost na +6 te u “ligu za prvaka” ulaze sa sjajnom prednošću. Liga za prvaka se lani igrala četverokružno, a ove godine će tamo sudjelovati Hajduk, Dinamo, Agram te Međimurje.

Najuspješnija hrvatska ekipa u povijesti Osijek ide u ligu za ostanak gdje će igrati samo tri ekipe zbog odustajanja Istre 1961.