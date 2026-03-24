Haaland kupio skupocjenu norvešku knjigu pa je iz plemenitog razloga poklonio

AP Photo/Dave Thompson via Guliver Image

Zvijezda Manchester Cityja Erling Braut Haaland izdvojio je 118.000 eura za najskuplju norvešku knjigu svih vremena, objavili su tamošnji mediji.

Riječ je o jedinstvenom izdanju SnorreSturlasonovih Kraljevskih saga iz 1594. godine.

Stručnjaci ovo izdanje opisuju kao “ikonu među svim ikonama” norveške književnosti i jedini cjeloviti primjerak u privatnom vlasništvu, što ga čini najskupljom norveškom knjigom ikad prodanom.

Ovo djelo jedno je od prvih tiskanih djela o norveškoj povijesti, značajno za prijenos kraljevskih saga iz srednjovjekovne rukopisne tradicije u tiskani oblik.

Knjiga je u prosincu prodana na aukciji iz zbirke Johana Fredrika Odfjella, a kasnije se otkrilo da su kupci bili Haaland i njegov otac Alfie.

Norveški napadač neće zadržati knjigu, već će je donirati općini ili knjižnici u gradu Bryneu, gdje je odrastao. Knjižnici je postavio jedan uvjet.

“Želim da knjiga uvijek bude otvorena kako bi ljudi mogli čitati o onima koji potječu iz mog mjesta. Lakše je razviti interes za čitanje kada se možete poistovjetiti s opisanim ljudima. Živim svoj san, ali nažalost on je rezerviran samo za nekolicinu. Vidio sam kako knjige omogućuju mnogim ljudima da sanjaju i ostvare svoje snove,” citirala je općina Haalandove riječi.

Knjiga će biti povezana i s natjecanjem u čitanju u školama u općini sljedeće školske godine. Nagrada za najboljeg na natjecanju bit će posjet stadionu Ullevaal u Oslu i gledanje utakmice norveške reprezentacije.