Guardiola uzvraća Mourinhu udarac: ‘On je još jedan koji nas želi vidjeti na dnu’

(Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Verbalni sukob između Pepa Guardiole i Josea Mourinha dobio je nastavak nakon što je trener Manchester Cityja odgovorio na Mourinhove komentare o "prljavim poslovima" koji su, prema Portugalcu, bili temelj uspjeha Cityja.

Sve je započelo incidentom na Anfieldu tijekom utakmice protiv Liverpoola, gdje je Guardiola podizanjem šest prstiju publici dao do znanja broj osvojenih naslova Premier lige pod njegovim vodstvom.

Ovaj potez mnoge je podsjetio na Mourinha, koji je svojedobno koristio sličnu gestu s tri prsta kako bi podsjetio na svoje uspjehe pred navijačima Chelseaja i Tottenhama. Mourinho, tada trener Manchester Uniteda, koristio je ovu simboliku da odgovori na uvrede, no ubrzo nakon toga doživio je otkaz u klubu.

“Nadam se da tako neće biti sa mnom. On je osvojio tri, ja šest”, bilo je dio onog što je Guardiola odgovorio novinarima na usporedbu s Mourinhom, danas trenerom Fenerbahčea.

Stigao je Mourinhov odgovor: “Ja sam naslove osvojio pošteno i čisto. Kad bih izgubio, onda bih čestitao protivniku koji je bio bolji od mene. Ne želim pobjeđivati i imati posla sa 150 sudskih tužbi.”

Mourinhov odgovor je referenca na proces u kojem je City optužen zbog 115 kršenja financijskog fair-playa lige. Guardiola je to sad prokomentirao:

“Šalio sam se, ali on je još jedan u nizu onih koji žele City u četvrtoj ligi. Rekao bih mu da smo nevini dok nam se ne dokaže krivnja. Nas dvojica s našim momčadima, on s Chelseajem, a ja s Manchester Cityjem, možemo sjediti za istim stolom sa Sir Alexom Fergusonom i Arseneom Wengerom, zar ne? Zbog brojnih titula koje smo osvojili.”

“Žao mi je ako sam ga uvrijedio, ali to je bila šala. Činjenica je da on ima tri, a ja šest titula. To je tako. On je još jedan diljem svijeta koji nas želi vidjeti na dnu. To je u redu. No rekao sam više puta, pričekajmo presudu”, dodao je.