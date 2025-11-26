Guardiola: Preuzimam odgovornost, napravio sam to prvi put u životu i pogriješio

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Bayer Leverkusen je iznenadio Manchester City slavivši na Etihadu sa 2:0.

Gosti su poveli u 23. minuti golom Alexa Grimalda nakon ubačaja Michela Kofane. Apotekari su u 54. minuti potvrdili vodstvo, Ibrahim Maza je ubacio, a Patrik Schick glavom pogodio za 2:0. Građani su u završnici pritisnuli, Pep Guardiola je uveo u igru Haalanda i Cherkija, ali više nije bilo promjene rezultata.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol nije nastupio, baš kao niti Mateo Kovačić koji je izvan stroja zbog ozljede.

Trener Cityja Pep Guardiola otkrio je razmišljanja nakon ovog poraza.

“Preuzimam odgovornost, ali volim da su svi uključeni. Kada ste nogometaš i ne igrate pet, šest, sedam utakmica, to je teško. Možda je bilo previše zamjena. Kada ste u velikoj momčadi, morate se pokazati. Možda bi igrači koji su redovito igrali u posljednje vrijeme imali više samopouzdanja”, rekao je Guardiola.

POVEZANO VIDEO / Problemi za City i Guardiolu: Leverkusen slavio na Etihadu, Gvardiol ostao na klupi!

Na poluvremenu su zamijenjeni Oscar Bobb, Rico Lewis i Rayan Ait-Nouri, a kasnije je iz igre izašao i Omar Marmoush.

“Nemoguće je misliti da nisu dobri. Ako igrate često, osjećate se ugodnije. Neki se boje pogreške jer ne žele učiniti nešto što bi bilo loše za momčad, ali u tom trenutku morate biti slobodni i napraviti tu pogrešku”, dodao je španjolski stručnjak i zaključio:

“Probijte linije, napravite pokret, približite se i učinite ono što morate. Imamo puno utakmica. Ne može Haaland igrati svaki put 95 minuta, trebamo svježe noge. Ali bilo je previše. Bio je to prvi put u životu da sam to učinio, i bilo je previše.”