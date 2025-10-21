Guardiola komentirao Kovačića pa upozorio: ‘Ne smijemo zaboraviti da…’

U utorak od 21 sat Manchester City gostuje u Španjolskoj kod Villarreala u okviru trećeg kola Lige prvaka.
Pred novinare je uoči utakmice sjeo trener Cityja Pep Guardiola. On je imao problema s ozljedama u momčadi, a između ostalih ozlijeđen je bio i Mateo Kovačić.
Hrvatski veznjak je protiv Evertona ušao u igru u 86. minuti što je bio njegov prvi nastup ove sezone, a ujedno i prvi za City nakon skoro punih pet mjeseci.
“On ima posebnu kvalitetu, zna sačuvati loptu, ali ne smijemo zaboraviti da se vratio nakon operacije i višemjesečne ozljede, trebamo ga na najvišoj razini. Ne želim da igra nekoliko punih utakmica zaredom, s vremenom će doći i do toga, ali mislim da još nije vrijeme za takve napore.
Mislim da mu to ne bi bilo od pomoći u ovom trenutku. Spreman je za 20, 30 ili 60 minuta, a on i Bernardo Silva te stariji igrači su fantastični”, rekao je Guardiola o Kovačiću, a onda se osvrnuo i na još uvijek ozlijeđenog Rodrija:
“Mislim da još uvijek nije spreman za ovaj dvoboj, kao niti za ligašku utakmicu s Aston Villom za vikend. Neće to biti dugo izbivanje, ali je problem s mišićima, pa moramo biti oprezni. Puno puta smo pokušavali spriječiti neke ozljede, ali nismo to uspjeli, pa ćemo vidjeti.”
