Golman iz penala donio nizozemskom klubu ekspresni povratak u elitni rang

U subotu popodne odigrana je uzvratna utakmica finala doigravanja za plasman u Eredivisie, elitni rang nizozemskog nogometa. Volendam je na svom terenu pokušao obraniti prednost od 2:1 u odnosu na Willem II, ali su izgubili s 2:1 i na kraju nakon penala ispali u Eerste Divisie.
Već nakon 17 minuta Willem II je zabio dva gola i alarmi za uzbunu počeli su zvoniti u Volendamu čiji je stadion ovih dana domaćin brojnih utakmica.
Zbog koncerata Harryja Stylesa na Johan Cruijff areni, Ajax svoje utakmice doigravanja za Konferencijsku ligu igra u Volendamu.
Domaća momčad ipak je u 40. minuti izjednačila ukupni rezultat dvomeča na 3:3 te se nakon toga mreže nisu tresle sve do 100. minute kada je Volendamu zbog prekršaja poništen pogodak za 2:2 i ukupnih 4:3.
Nakon toga se otišlo na penale gdje je s 5:4 bolji bio Willem II. Zanimljivo je da je pobjednički jedanaesterac realizirao Thomas Didillon Hodl koji je inače i vratar Willema.
No, ni tu nije kraj zanimljivosti jer je u posljednjem kolu Volendam s 2:1 izgubio od Telstara, a u tom susretu je pobjedu također donio vratar. Tada je s 11 metara precizan bio Ronald Koeman Jr., sin legendarnog Nizozemca Ronalda Koemana koji je sada i izbornik Nizozemske.
Koeman Jr. također je vratar pa su Volendam tako u drugi rang nizozemskog nogometa poslali vratari. Što se tiče Willema, oni su se u Eredivisie vratili nakon samo jedne sezone izbivanja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!