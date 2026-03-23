Hajduk na društvenim mrežama: Split nema smisla bez Poljuda i Hajduka

Foto: HNK Hajduk Split

Posljednjih nekoliko tjedana glavna priča u hrvatskom medijskom prostoru je ona oko Poljuda, njegove moguće renovacije ili mogućeg rušenja kako bi se otvorilo mjesto za novi stadion. Povodom toga na društvenim mreža oglasio se Hajduk, a njihovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Što su Split i Poljud bez Hajduka?

Već 115 godina Hajduk i Split povezani su neraskidivom vezom koja nikada nije bila niti će biti prekinuta. Dugogodišnji navijači, koji desetljećima dolaze na Poljud, a ranije i na Stari plac, svjedoče toj snažnoj povezanosti.

Kada je riječ o izgradnji novog, modernog nogometnog stadiona, stav Hajduka i njegovih navijača je jasan. Klubu je potreban novi stadion koji bi donio pozitivne promjene, kako za Hajduk, tako i za grad Split.

Utakmice Hajduka na Poljudu u prosjeku prati oko 22 tisuće gledatelja, što ima značajan utjecaj na lokalno gospodarstvo. Tijekom utakmica oživljavaju ulice, kvartovi, trgovine, apartmani, hoteli, restorani i barovi.

U postojećim uvjetima Klub ne može u potpunosti iskoristiti svoj potencijal, ponajprije zbog infrastrukturnih ograničenja. Zbog toga se naglasak stavlja na budućnost i razvoj infrastrukture kao ključnog preduvjeta stabilnog napretka. U tom kontekstu ističu se projekti nogometnog kampa i izgradnje novog stadiona.

Novi stadion trebao bi dodatno potaknuti gospodarski razvoj i ojačati Split kao destinaciju, dok Hajduk ostaje usmjeren prema ostvarivanju visokih sportskih ciljeva.

Rasprave o budućnosti Poljuda stoga se trebaju voditi primarno u interesu Hajduka i njegovih navijača.

Split i Poljud bez Hajduka nemaju puni smisao, jer stadion bez ljudi ne može imati svoju pravu svrhu.”