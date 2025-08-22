Gradonačelnik zabranio nizozemskom trećeligašu igranje utakmice zbog ljetnog sajma

Podijeli :

via Guliver

ADO 20 je klub iz nizozemskog Heemskerka. Oni su nedavno započeli svoj put u trećem rangu (Derde Divisie) nizozemskog nogometa, a ubrzo bi trebali igrati susret KNVB Bekera (Kup) protiv poznanika iz svoje lige Roosendaala. No, pojavio se problem koji nije vezan uz nogomet.

Naime, u Heemskerku se tjedan u kojem bi se trebao igrati taj susret održava ljetni sajam. Sajam bi trebao početi dan nakon utakmice, ali gradonačelnik Alexander Luijten želi da sav fokus bude na tom događaju.

Tako će se ADO za utakmicu koja će se održati drugog rujna trebati snaći, odnosno trebali bi pronaći alternativno rješenje za domaćinstvo.

Najbolji uspjeh ADO-a je plasman u drugo kolo koje su izborili u posljednjih par godina. Tako bi ih pobjeda protiv Roosendaala dovela na korak od povijesnog uspjeha.