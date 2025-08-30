Gordan Ciprić za SK prokomentirao izglede Dinama i Rijeke u Europi

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo i Rijeka saznali su svoje suparnike u europskim natjecanjima. U Europskoj ligi Zagrepčani imaju Real Betis, Celtu Vigo, Fenerbahče, Lille, Malmö, Maccabi Tel-Aviv, Midtjylland i FCSB. S druge strane, u Konferencijskoj ligi Riječani će se sastati sa AEK-om iz Larnace, Celjem, Lincoln Red Impsom, Noahom, Spartom iz Praga i Šahtarom iz Donjecka. Za nadati se da će oba naša predstavnika napraviti što bolje rezultate i proći dalje.

Nekadašnji nogometaš, a današnji pomoćnik Roberta Prosinečkog u Crnoj Gori, Gordan Ciprić, za Sport Klub je komentirao ishod ždrijeba. Dotaknuo se forme jednih i drugih u domaćem okruženju (HNL) te očekivanja u Europi.

Kako ste vidjeli Dinamo na ždrijebu Europske lige?

“Dobio je dosta i prilično zahtjevnu grupu. Po meni, utakmice kod kuće bit će izuzetno zahtjevne jer se radi o renomiranim suparnicima. Real Betis, Celta Vigo i Lille su klubovi iz onih pet najboljih liga, a s ostalima se na neki način može igrati nogomet.

Prošlih sezona Dinamo je pokazao da može odigrati korektno sa bitno boljim momčadima pa čak pobijediti. Najveća nepoznanica je kako će izgledati s obzirom da je ekipa potpuno nova i da je u stvaranju. Trenutačno pokazuje odlične rezultate pa se nadam da će tako biti u Europskoj ligi.”

Vaha za SK komentirao Dinamove šanse, ali nije otkrio za koga će navijati u jednom susretu Sportski direktor Rijeke: ‘Prolazak u playoff bio bi uspjeh’

Dinamo je u vrhunskoj formi s obzirom da je maksimalan u HNL-u (osvojio svih 12 bodova uz gol-razliku 10:0). Kako vam se čine pod vodstvom Marija Kovačevića?

“Kao što sam rekao, izvrsno je krenuo. Mislim da je ove godine izraziti favorit za osvajanje naslova prvaka.”

Po vama, može li ovu uspješnu formu prenijeti na Europu?

“Nadam se da može, ali suparnike se nešto pita. Mislim da će sa vremenom biti sve bolji i bolji.”

Kako vam se činila Rijeka što se Konferencijske lige tiče?

“Sigurno može tražiti svoju priliku, osim protiv dva izrazita favorita kao što su Šahtar i Sparta. Malo mi je dvojbeno kako će reagirati u tim utakmicama jer rezultati u Europi nisu bili u skladu sa očekivanjima.”

Kakva vam je generalno bila u Europi (prolaz protiv Shelbournea te ispadanja od Ludogoreca i PAOK-a)?

“Igrala je promjenjivo, a pri tome mislim da je bila bolja kod kuće i tu treba tražiti svoju šansu. U prvenstvu osvojila je samo 4 boda, a za Dinamom i Hajdukom zaostaje 8 bodova iako je početak sezone. Naravno, ali treba tražiti određena pojačanja ako želi parirati Dinamu i Hajduku. Što se Europe tiče, Shelbourne i PAOK pokazali su da će trebati puno više nego što je prikazala do sada.”

Što očekujete od Dinama i Rijeke u Europi? Mogu li obje momčadi ostvariti prolaz dalje?

“Mislim da Dinamo sigurno može biti među prve 24 ekipe, a o Rijeci mi je jako teško govoriti koliko će moći igrati na dva kolosijeka. Želim im sve najbolje.”