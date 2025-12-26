Gonzalez odlazi iz Hajduka, ide u drugu španjolsku ligu

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Edgar González nakon samo pola sezone napušta Hajduk i karijeru nastavlja u FC Andorri.

Takvu vijest o španjolskom braniču donosi portal Altaveu jer na Poljudu nisu nešto bili posebno zadovoljni njime pa je došlo do rastanka.

Trebao je odraditi posudbu do kraja ove sezone, no odlučeno je ipak da će splitski klub napustiti u polusezoni. Stigao je iz španjolskog drugoligaša Almerije, a odigrao je osam utakmica za Hajduk, od čega je u njih šest startao od prve minute. Transfermarkt ga cijeni na dva milijuna eura.

Bivši stoper Betisa i Almeríje raskinut će posudbu sa splitskim klubom kako bi se pridružio 13. momčadi druge španjolske lige, vjerojatno također kao posuđeni igrač.