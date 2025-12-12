Gazzetta uručila nagradu ‘Legenda’ Luki Modriću

Podijeli :

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić primio je u četvrtak navečer nagradu "Legenda 2025." koju su mu u Milanu uručile talijanske novine La Gazzetta dello Sport tijekom svoje godišnje dodjele priznanja uspješnim sportašima.

Odjeven u crno odijelo i bijelu košulju, 40-godišnji igrač Milana došao je na dodjelu u pratnji svoje dvoje djece.

“Imati ovakvog prvaka u Serie A je sjajna stvar za naš nogomet”, izjavio je Urbano Cairo, predsjednik izdavačke kuće RCS MediaGroup, dodijelivši mu priznanje za dosadašnja postignuća u karijeri. Dodjela nagrada “Gazzetta Sports Awards” održava se od 2015. godine.

Luka Modrić, osvajač Zlatne lopte za najboljeg nogometaša svijeta u 2018. i šesterostruki osvajač Lige prvaka, ljetos je prešao iz Real Madrida u Milan.

“Sretan sam jer igram za klub koji smatram najvećim u Italiji. Uživam u svakom danu u sportskom kampu Milanellu i nošenju dresa Rossonera. Nisam mislio da ću moći doći u AC Milan dok sam bio u Real Madridu, ali ponekad se u životu stvari dogode kada ih najmanje očekujete. To je bio ostvareni san jer sam navijač AC Milana od djetinjstva”, rekao je u intervjuu La Gazzetti dello Sport.

Modrić je dosad odigrao 16 utakmica za Milan tijekom kojih je zabio jedan gol, a dva puta asistirao.

“Osjećam se dobro, fizički i psihički, i uživam u onome što radim. Želim nastaviti ovako jer uživam. Sve ide onako kako sam želio”, rekao je.

Milan je vodeći u prvenstvu, ali s istim brojem bodova kao drugoplasirani Napoli, dok gradski rival Inter zaostaje za bod.

“Mislim da radimo dobar posao, a cilj je ne odustati, iako se mnogo momčadi bori za prvo mjesto. Teško je, ali idemo naprijed samopouzdano”, izjavio je Modrić. Rekao je da je talijanska liga teška i konkurentna, te da je on spreman za igranje u njoj jer ju je i očekivao takvu. Zadovoljan je suradnjom s trenerom Massimilianom Allegrijem.

“Sjajan je trener, pobjednik. Uživam raditi s njim, a iznenadio me je svojom osobnošću. Ima sposobnost stvaranja odnosa sa svlačionicom jer je navikao voditi velike prvake. Pomaže vam da date sve od sebe i čini da se osjećate smireno, što vam olakšava posao na terenu”, rekao je.

On i obitelj dobro su se snašli u Milanu, gradu u kojem “razumije talijanski”, ali namjerava malo-pomalo naučiti taj jezik.

Modrić želi spreman dočekati Svjetsko prvenstvo na kojem će Hrvatska za šest mjeseci igrati s Engleskom, Panamom i Ganom.

“Engleska je jedna od najjačih reprezentacija, ali ne podcjenjujemo nikoga. U teškoj smo skupini i moramo se dobro pripremiti. Ali Svjetsko prvenstvo je još daleko, a sada se moram usredotočiti na sadašnjost i na AC Milan jer želim nastaviti ovim putem”, poručio je.

Upitan o Italiji, koja će igrati dodatne kvalifikacije za plasman na Svjetsko prvenstvo, odgovorio je da bi bila “tragedija da propusti treće prvenstvo zaredom”.

“Doigravanje je uvijek teško, ali nadam se da će se Italija kvalificirati”, rekao je Modrić.