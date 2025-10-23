Garcia uoči Gorice: ‘Livaja nije spreman, mora se vratiti u formu i raditi’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr via Guliver

Nogometaši Hajduka u petak od 18 sati gostuju kod Gorice u 11. kolu HNL-a.

Iako se već prošlog tjedna, uoči gostovanja u Puli, govorilo da se Marko Livaja vratio treninzima, trener Garcia je na press konferenciji otkrio u kakvom je stanju.

“Livaja nije još spreman, ozlijeđen je. Ne trenira s momčadi. Mora se vratiti u formu i raditi. Pred nama je puno utakmica. Nema ni Karačić, Dialla, Bajkovića, a od prije nema ni Skelina”, objasnio je uoči putovanja u Goricu.