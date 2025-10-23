Garcia otkrio je li nakon uvreda u Puli razmišljao napustiti Hrvatsku: ‘Zaboravlja se da smo i mi ljudi…’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk u 11. kolu HNL-a gostuje kod Gorice, a utakmica je na rasporedu u petak u 18 sati.

Splićani u susret ulaze kao druga momčad prvenstva, s jednako bodova, ali lošijom gol razlikom od prvoplasiranog Dinama.

Susret je najavio trener Gonzalo Garcia koji je na Poljudu odgovorio na pitanja novinara.

Putuje li Livaja i hoće li biti u početnoj momčadi? Ima li on i dalje mjesto u momčadi?