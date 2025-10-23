Garcia otkrio je li nakon uvreda u Puli razmišljao napustiti Hrvatsku: ‘Zaboravlja se da smo i mi ljudi…’

Hajduk u 11. kolu HNL-a gostuje kod Gorice, a utakmica je na rasporedu u petak u 18 sati.
Splićani u susret ulaze kao druga momčad prvenstva, s jednako bodova, ali lošijom gol razlikom od prvoplasiranog Dinama.
Susret je najavio trener Gonzalo Garcia koji je na Poljudu odgovorio na pitanja novinara.
Putuje li Livaja i hoće li biti u početnoj momčadi? Ima li on i dalje mjesto u momčadi?
Nije još spreman, ozlijeđen je. Ne trenira s momčadi. Mora se vratiti u formu i raditi. Pred nama je puno utakmica. Nema ni Karačića, Dialla, Bajkovića, a od prije nema ni Skelina.
Ono što ste doživjeli u Puli bila je sramota. Vaš komentar na uvrede? Jeste li razmišljali o tome da napustite hrvatski nogomet?
Nisam. To nije problem Hrvatske, to je problem društva. Zaboravlja se da smo i mi ljudi, da radimo najbolje što možemo i dajemo sve od sebe. Ljudi su ekstremni, ili si s njima ili protiv njih. Najvažnije je da su me radosno dočekali ljudi u Istri i dečki s kojima sam radio.
Takve se stvari svugdje događaju. Zaboravljamo. Malo me to povrijedilo, Pula je moj dom, ondje sam proveo dvije i pol godine. Moja djeca su bila na stadionu.
Hodak je odigrao dobru utakmicu u Puli.
Dobro radi, sretan sam. Jedan je od igrača za koje sam siguran da će napredovati. Dobivat će prilike, a kad igra onda sam uvjeren da će odigrati dobro. Bit će još dobrih i loših utakmica, ali sam siguran da će biti usredotočen.
Gorica?
Znamo kvalitetu sljedećeg suparnika. Jaka momčad s dobrim pojedincima. Svaka utakmica je drugačija, svaki tjedan donosi nešto novo. Ne znam hoće li utakmica biti slična onoj u Puli, ali znam da želimo odigrati kako znamo.
Pripremili smo se i dobro se poznajemo. Malo je klubova u ovoj ligi, sve se znaju. Neke stvari ćemo prilagoditi protvniku, a ostatak je na nama. U prvom susretu s njima smo bili bolji, imali smo prilika, ali kad napadaš dogodi se da protivnik iznenadi kontrom
Livaja nije igrao četiri utakmice, pobijedili ste. Je li to dokaz da Hajduk može bez njega?
Za pobjede je potrebno da smo momčad. Ne, to ništa ne potvrđuje. S njim smo jači. Nadam se da će se vratiti što je prije moguće.
