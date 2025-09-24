Garcia ne prepušta ništa slučaju, evo kako će Hajduk izgledati u Podravini

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Nakon poraza u derbiju od Dinama, Hajduku je fokus na Kup utakmicu protiv četvrtoligaša Koprivnice.

Cilj Splićana je jasan, prolazak u osminu finala Kupa je nešto što se danas mora izboriti. Neće im biti lako, Garcia ne može računati na četvoricu igrača pa danas neće biti prisutni Ron Raci, Bruno Durdov, Bamba Sanyang i Michele Šego.

Na golu je mladi Toni Silić. Na poziciji desnog beka je Niko Sigur, a lijevo će krenuti Šimun Hrgović. Stoperi će biti Šarlija i Gonzalez.

Od prve minute će krenuti Hugo Guillamon, a uz njega će biti Adrion Pajaziti i Anthony Kalik. Na krilima će biti Ante Rebić i Iker Almena, a u vrhu napada bit će Marko Livaja.