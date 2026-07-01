Garcia: Livaja? Nemam ništa za reći o tome, klub treba komunicirati

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Robert Matić / Hajduk.hr

Nogometaši Hajduka pobijedili su Celje 1:0 u pripremnoj utakmici odigranoj u Sloveniji, koja je ujedno bila njihova posljednja provjera uoči europskih izazova. Pogodak odluke već u petoj minuti postigao je Michele Šego.

Nakon susreta trener Hajduka Gonzalo Garcia istaknuo je kako je vrlo zadovoljan onime što je njegova momčad pokazala na terenu:

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“Da, zadovoljan sam. Rekao sam to i na našoj televiziji. Sviđa mi se pristup, sviđa mi se energija, sviđa mi se način na koji napadamo, vraćamo se kada se moramo braniti i odrađivati obrambene tranzicije. Vidim da igrači uživaju na terenu, vidim da su napravili korak naprijed te da imaju ambiciju ići još dalje. To me čini vrlo sretnim i ponosnim.”

Pajaziti i Pukštas igrali su u duetu u veznom redu. Je li to nešto što bismo trebali gledati protiv Žiline?

“Moguće je, Gledajte, zasad smo još mala grupa i moramo odraditi određene stvari, ali jasno je da su danas, gledajući kako su zajedno igrali, napravili odličan posao. Jako sam ponosan na posao koji su odradili danas.”

Moramo vas pitati i o Livaji. Želite li uopće da se vrati u momčad?

“Nemam ništa za reći o tome. Klub treba komunicirati o njemu, ja ne mogu ništa reći.”

Hoće li biti u momčadi protiv Žiline?

“Ne znam, sve ćete čuti od kluba kad dođe vrijeme.”

Jeste li zadovoljni novim igračima i očekujete li prinove? Koju poziciju treba pojačati?

“Naravno, i dalje su nam potrebni igrači. Još smo na tržištu, a uvijek postoji i opasnost da nekoga izgubimo. Trebat će nam pojačanja na više pozicija. Zadovoljan sam igračima. Došli su s odličnim stavom i velikom željom. Žele raditi, napraviti korak naprijed, napredovati kao igrači i nastaviti razvijati karijeru, a to mi je najvažnije.

Mislim da su to danas pokazali. Jako sam zadovoljan svima njima, kao i kemijom koju su stvorili s ostalim dečkima. Oni su sjajni momci.”

Je li Dallison igrač koji će igrati iza napadača?

“Mislim da Dallison, kad ga gledate, ima nešto drukčije u dodiru s loptom i u određenim trenucima igre. Poticat ćemo ga da jako naporno radi i da nastavi u tom smjeru. Svojim kvalitetama uklapa se u našu momčad.

Pozicije su nam važne jer volimo pozicijsku igru, ali često ih mijenjamo. Mislim da može igrati kao napadač, drugi napadač ili na krilu. Pruža nam mnogo mogućnosti jer, prema onome što zasad vidim, jako dobro razumije igru i ima nešto lijepo, posebno.”

Hoće li biti u formi za Žilinu?

“Svi ti novi igrači kasno su se priključili pripremama i stigli su ravno s odmora, tako da još nisu potpuno spremni. Danas smo ih natjerali da igraju koliko god su mogli. Acapandie i Van Hoorenbeeck prema planu su trebali odigrati 60 minuta, ali osjećali su se dobro pa smo im dali još malo vremena na terenu.

Brutti je gurao koliko je mogao, ali on je tek na početku, tako da to nije loš start. Ipak, još se mora prilagoditi ritmu i zahtjevima momčadi. Navikao je igrati na drukčiji način. Isto vrijedi i za Dallisona, koji je tek stigao. Mora se naviknuti na zahtjeve koje imamo i sigurno će mu trebati vremena da bude potpuno fizički spreman. Zato smo ovdje, da im pomognemo.”

Je li Melnjak novo rješenje za lijevo krilo?

“Za mene je novo rješenje, ali mislim da je i ranije znao igrati na toj poziciji jer ima kvalitete potrebne za napadanje prostora i odrađivanje posla u toj ulozi. Može biti dobro rješenje. Fizički je snažan i bori se za momčad, a uvijek je dobro imati takvog igrača u momčadi.”

Hoćete li ga stavljati na tu poziciju?

“Ovisi o utakmici, protivniku i nizu drugih okolnosti, ali sigurno se ne bojim Melnjaka koristiti na četiri različite pozicije na terenu. Kod mene je igrao kao stoper kada smo igrali s trojicom u zadnjoj liniji, zatim kao bočni igrač uz aut-liniju, lijevi bek, a sada i lijevo krilo. Mislim da može igrati na mnogo pozicija jer za to ima pravi duh i hrabrost.”

Šarlija više nije igrač Hajduka.

“Šarlija mi je prošle sezone bio poseban, kao i svima u klubu. Puno je pomogao meni, stručnom stožeru i svima ostalima. Igrač je velike osobnosti, ima snažan karakter i dobro srce. Naravno da će nam nedostajati.

Takav je nogomet. On zna da mu od srca želim sve najbolje jer je uvijek bio iskren i uvijek je davao sve od sebe. Razgovarali smo, svađali se, zabavljali se, imali smo sve ono što odnos igrača i trenera treba imati. Jako sam mu zahvalan za sve što je napravio za momčad i za mene.”

















Foto: Robert Matić/hajduk.hr

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