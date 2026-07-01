Livaković: Dat ćemo sve od sebe da Luka nastavi svoj put

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xBahhoxKarax via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s četvrtka na petak od 1 sat igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala. Dvoboj se igra u Torontu, na stadionu gdje su Vatreni u grupnoj fazi već srušili Panamu.

Na službenoj konferenciji za medije, prvi vratar reprezentacije Dominik Livaković najavio je veliki okršaj protiv jakog suparnika, istaknuvši važnost kapetana Luke Modrića i sjajnu atmosferu koja vlada unutar momčadi.

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S obzirom na to da će se nakon ovog susreta jedan od dvojice nogometnih velikana, Luka Modrić ili Cristiano Ronaldo, oprostiti od Svjetskih prvenstava, Livaković je naglasio ogroman motiv koji Vatreni imaju zbog svog kapetana.

“Uvjeren sam da ćemo ekipa i ja dati od sebe da Luka nastavi svoj put. Znamo kakve su karijere imali, a znam i koliko Luka znači za sve nas svojim savjetima i ponašanjem na terenu i treninzima. Portugal? Vole imati loptu u svojem posjedu. Moramo biti maksimalno koncentrirani i raditi stvari na koje su nas izbornik i stožer uputili.”

Hrvatska je u grupnoj fazi svladala Panamu i Ganu, a Livaković objašnjava kako su te pobjede podigle momčad i donijele potreban mir te uigranost uoči eliminacijske faze turnira.

“Protiv Paname se osjetio mali grč, ali jako nam je značila podrška s tribina. Nekad se dogodi na terenu da ti pomogne podrška s tribina i tu nam je pomogla. Protiv Gane smo odigrali pravu utakmicu, pokazali svu svoju snagu i sada se dižemo u pravo vrijeme.”

Upitan o ključu kontinuiteta koji Hrvatska godinama uspješno održava na najvećim svjetskim smotrama, hrvatski je vratar ukazao na savršen spoj iskustva i mlade energije, ali i na iznimne zasluge stručnog stožera.

“Igrači kao Modrić, Perišić, Kovačić i Kramarić su tu i pratimo ih u stopu, a veliku ulogu imaju izbornik i stručni stožer. Imamo odličnu energiju i međusobno se poštujemo.”