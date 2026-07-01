Pavić za SK: ‘Malo sam bezobrazan, ne mogu odoljeti. Žao mi je što ćemo izbaciti Ronalda’

Podijeli :

Hrvatski tenisač Mate Pavić sa Slavadorcem Marcelom Arevalom pobjednički je započeo nastup u konkurenciji muških parova na ovogodišnjem Wimbledonu.

U 1. kolu sa 6-3, 6-4 svladali su Kazahstanca Aleksandra Bublika i Australca Nicka Kyrgiosa za samo 54 minute igre, a nakon meča, Mate Pavić došao je pred kamere Sport Klubu. Tema je, neizbježno, bio i nogomet, počevši od utakmice Engleske i DR Konga. Tri lava su na poluvremenu susreta šesnaestine finala SP-a gubila 0:1 i tek u nastavku, zahvaljujući dva pogotka Harryja Kanea, došli do 2:1 pobjede. No, to je bilo dovoljno Paviću da ‘provocira’ domaćine Wimbledona.

VIDEO / Đoković slavio lakše od očekivanog: U tri seta svladao Tsitsipasa VIDEO / Đoković slavio lakše od očekivanog: U tri seta svladao Tsitsipasa VIDEO / Dobar start Pavića na Wimbledonu: S Arevalom je izborio drugo kolo

“Pratim Svjetsko prvenstvo ako su utakmice u nekom normalnijem terminu. Vidio sam da Kongo vodi i baš mi je bilo drago. Malo sam bezobrazan, navijao sam ispred Engleza, jučer sam i prijatelje Nijemce na turniru pitao kakva je bila utakmica – ne mogu odoljeti.”

Hrvatska s Portugalom igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u noći s četvrtka na petak u 1 sat.

“Prošli smo grupu, odigrali tri korektne utakmice. Žao mi je što moramo biti baš mi ti koji ćemo izbaciti Ronalda s turnira”, dodao je u šali pa se osvrnuo na svoje nastupe na travi:

“Paše mi ovaj dio godine, Queens igram osam, devet godina. Iznajmim kuću, dođe mi obitelj na mjesec dana i ljepše je od uobičajenog hotelskog života.”

Odigrao je dva mirnija seta i došao do pobjede s Arevalom, koja je djelovala gotovo rutinski.

“Nismo dopustili da nas uvedu u svoj cirkus. Nisu nam dali da lako uspostavimo ritam, postojao je rizik da sve krene prebrzo i ako dopustite da okrenu tempo na svoje, to je drugi meč. Srećom, to se nije dogodilo.”