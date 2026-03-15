Garcia: Čestitao sam Livaji, to nije lako. To pokazuje što je sve napravio u proteklih pet godina

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je slavio protiv Lokomotive 2:1 u 26. kolu SHNL-a.

Hajdukov trener Gonzalo Garcia odgovarao je na pitanja novinara nakon pobjede te rekao da je čestitao kapetanu Marku Livaji na stotom golu za Hajduk.

“Čestitao sam momčadi i Marku na 100. golu za klub. To nije lako. To pokazuje što je sve napravio u proteklih pet godina. Sretan sam zbog njega. U drugom smo dijelu pali. Mislim da smo bili dobri u prvom dijelu, ali smo imali problema.

Nedostaje nam ravnoteže. Kada su široki prostori, a protivnik dosta trči, imamo problema. Drugi dio nije bio onakav kakav želimo. Imali smo dosta šansi za ubojitu završnicu. Iako nismo bili dobri u drugom poluvremenu, imali smo tri-četiri čiste prilike. Lokomotiva je vrlo dobra na lopti.”

Splićane sada čekaju dva gostovanja, utakmice protiv Vukovara 1991 i Istre 1961.

“Ništa nije lagano. To se moglo vidjeti i danas. Imaš priliku za voditi 3:0, a onda primiš gol za 2:1. Protiv Vukovara će biti jako teško. Oni igraju za sve, za život. Ne treba ih podcijeniti. U prvom dijelu sezone imali smo protiv njih vrlo tešku utakmicu. Čeka nas dug put na oba gostovanja.”

Usporedio je Garcia igru Lokomotive s onom protiv Dinama i Hajduka.

“Dinamo je fizička momčad, a mi nismo toliko fizička momčad i vjerojatno su agresivniji protiv nas. Za razliku od nas, Dinamo nema toliko problema kada nema loptu. Ne bih rekao da Lokomotiva ima posebnu motivaciju protiv nas, jednostavno je drukčije.”