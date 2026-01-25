UŽIVO

HAJDUK – ISTRA 0:2 Hajduk dominira, Istra iz kontri kažnjava. Splićani dvaput gađali okvir gola

Nogomet 25. sij 202612:55 > 15:39 0 komentara
Luka Kolanovic via Guliver

Uoči nove utakmice na Poljudu Hajduk očekuje ogled 19. kola SHNL-a protiv Istre 1961, koji počinje danas u 15 sati. Trener Gonzalo Garcia suočava se s ozbiljnim kadrovskim poteškoćama jer zbog suspenzija nakon crvenih kartona neće moći računati na kapetana Marka Livaju i Antu Rebića. Bijeli su prvi dio sezone zaključili na drugoj poziciji s osvojenih 37 bodova, samo bod iza vodećeg Dinama, dok se Istra 1961 trenutačno nalazi na petom mjestu ljestvice s 26 bodova. Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.

TIJEK DOGAĐAJA:

15:38

36'

Sada je Skoko pogodio okvir gola, Hajduk dominira, ali...

15:34

31'

Još jedna velika prilika Hajduka otišla je u nepovrat. Skoko je ukrao jednu loptu i krenuo prema golu. Na kraju je našao Šegu koji puca iz teške pozicije, brani Kolić

15:31

29'

Mlačić je dobio žuti karton

15:27

25'

Žuti karton za Rozića

15:26

GOOOOL!

Frederiksen ponovno kaznio lošu Hajdukovu obranu, Silić nije imao šanse

15:20

18'

Nevjerojatan promašaj Krovinovića koji je ostao sam na 10-ak metara od gola. Pogodio je samo gredu...

15:19

17'

Heister je pucao silovito iz daljine, Silić se mučio, ali i obranio

15:16

14'

Hajduk ima više od igre i pritišće, ali Istra je ta koja je zabila

15:13

GOOOOOL

Prevljak iz kontre zabija za 1:0! izbjegao je zaleđe i sjajno prebacio Silića

15:09

7'

Zaprijetio je Hajduk iz prekida. Mlačić je dočekao loptu na petercu, ali nije dobro pucao...

