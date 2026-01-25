HAJDUK – ISTRA 0:2 Hajduk dominira, Istra iz kontri kažnjava. Splićani dvaput gađali okvir gola

Uoči nove utakmice na Poljudu Hajduk očekuje ogled 19. kola SHNL-a protiv Istre 1961, koji počinje danas u 15 sati. Trener Gonzalo Garcia suočava se s ozbiljnim kadrovskim poteškoćama jer zbog suspenzija nakon crvenih kartona neće moći računati na kapetana Marka Livaju i Antu Rebića. Bijeli su prvi dio sezone zaključili na drugoj poziciji s osvojenih 37 bodova, samo bod iza vodećeg Dinama, dok se Istra 1961 trenutačno nalazi na petom mjestu ljestvice s 26 bodova. Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.
TIJEK DOGAĐAJA:
15:38
36'
Sada je Skoko pogodio okvir gola, Hajduk dominira, ali...
15:34
31'
Još jedna velika prilika Hajduka otišla je u nepovrat. Skoko je ukrao jednu loptu i krenuo prema golu. Na kraju je našao Šegu koji puca iz teške pozicije, brani Kolić
15:31
29'
Mlačić je dobio žuti karton
15:27
25'
Žuti karton za Rozića
15:26
GOOOOL!
Frederiksen ponovno kaznio lošu Hajdukovu obranu, Silić nije imao šanse
15:20
18'
Nevjerojatan promašaj Krovinovića koji je ostao sam na 10-ak metara od gola. Pogodio je samo gredu...
15:19
17'
Heister je pucao silovito iz daljine, Silić se mučio, ali i obranio
15:16
14'
Hajduk ima više od igre i pritišće, ali Istra je ta koja je zabila
15:13
GOOOOOL
Prevljak iz kontre zabija za 1:0! izbjegao je zaleđe i sjajno prebacio Silića
15:09
7'
Zaprijetio je Hajduk iz prekida. Mlačić je dočekao loptu na petercu, ali nije dobro pucao...
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!