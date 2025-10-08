Gana upisala visoku pobjedu i došla na korak od plasmana na Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

U pretposljednjoj utakmici skupine I Gana je imala priliku protiv Srednjoafričke Republike osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi (SAD, Kanada i Meksiko). Trebala im je pobjeda, ali su u isto vrijeme morali čekati kiks Madagaskara na gostovanju kod Komora. To se nije dogodilo. Gana je upisala veliku pobjedu, ali je i Madagaskar slavio protiv Komora te se u posljednje kolo dvije ekipe bore za prvo mjesto.

Rano vodstvo obje ekipe značilo je da ćemo teško iz skupine I u srijedu saznati direktnog putnika na Svjetsko prvenstvo. Na kraju su obje ekipe upisale sigurne pobjede te će se o prvom mjestu odlučivati 12. listopada kada Gana na svom terenu dočekuje Komore dok će Madagaskar imati teško gostovanje kod Malija.

U boljoj situaciji je Gana koja je pobjedom 4:0 sada na gol-razlici 22:6 (+16) dok je Madagaskar na 16:8 (+8). Uz to Gana ima i +3 što se tiče bodova pa je za očekivati da će Black Starsi izboriti novi nastup na Svjetskom prvenstvu.

Ono što je sigurno ovim pobjedama je da su obje reprezentacije osigurale jedno od prva dva mjesta koje može, ali ne mora voditi u dodatne kvalifikacije. Naime, najbolje četiri drugoplasirane ekipe odlaze u dodatne kvalifikacije čiji pobjednik ide u interkonfederacijski playoff.

