Gana postala 21. putnik na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi

(AP Photo/Sunday Alamba)

U posljednjoj utakmici afričkih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Gana je porazila Komore s 1:0 te su se tako plasirali na Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

“Crnim zvijezdama” trebao je samo jedan bod kako bi izborili peto svjetsko prvenstvo. Oni su otišli i korak dalje, a za to je zaslužan bio Mohamed Kudus koji je u 47. minuti zabio za vodstvo Gane.

Komori nisu imali odgovor za to te je Gana na kraju slavila s 1:0 i tako je izborila drugo uzastopno svjetsko prvenstvo. Na drugoj poziciji završio je Madagaskar koji je izgubio od Malija u posljednjem kolu. Oni su ostali na teoriji jer su zbog lošije gol-razlike na petom mjestu najboljih drugih. Prvi su ispod granice te moraju čekat rasplet ostalih utakmica.

