Galešić na pripremama u Sloveniji: ‘Iza mene je teško razdoblje, ali nikog se ne bojim’

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Robert Matić i Miro Gabela / Hajduk.hr

Niko Galešić već je na kraju lipnja ostavio snažan dojam, ali ne zbog poteza na terenu.

Tijekom intervjua na terasi hotela u Brdu kod Kranja, gdje se Dinamo priprema za novu sezonu i kvalifikacije za Ligu prvaka, primijetio je kako se iza leđa fotografa GoranaMehkeka iznenada ruši teško projektorsko platno sa stupom. Bez oklijevanja je skočio, upozorio povikom “Pazite!” i svojim tijelom ublažio pad konstrukcije, čime je spriječio moguće ozbiljnije posljedice.

Na terenu je prošle sezone iskoristio priliku koja mu se otvorila na desnom boku obrane. Iako su u središnjici obrane standardno igrali Scott McKenna i Sergi Domínguez, Galešić se dobro snašao na poziciji desnog beka, premda je prije toga ondje nastupio samo jednom, još u dresu Rijeke protiv Varaždina, kada je pritom postigao i pogodak.

„Smatram da sam bio bolji kroz svaku utakmicu i moram reći da mi je lijepo igrati na beku”, počeo je Galešić za Sportske novosti.“

Prisjetio se i svojih nogometnih početaka, kada je igrao znatno ofenzivnije, sve dok njegov otac Ante, tada trener u Berlinu, nije odlučio promijeniti njegovu poziciju.

„Do 17. godine bio sam i prednji vezni i zadnji vezni, ali onda je stari rekao: ‘Ako želiš napraviti pravu karijeru, onda ćeš igrati stopera.’ Dobro smo odlučili na kraju.“

Iako navija za Barcelonu, najveći uzor među stoperima oduvijek mu je bio Sergio Ramos.

„Ramos mi je uvijek bio najdraži stoper. Njega sam najviše pratio, bio je glavni branič u mom djetinjstvu, iako navijam za Barçu.“

Jedan od posebnih trenutaka prošle sezone bilo je i nošenje kapetanske vrpce u utakmicama protiv Slaven Belupa i Kurilovca.

„Velika je čast biti kapetan tako velikoga kluba i to je možda jedan od najljepših trenutaka u mom životu.“

Rođen i odrastao u Berlinu, kaže da se u Zagrebu brzo osjećao kao kod kuće.

„U Hrvatskoj je to uvijek bio Dinamo, a najviše sam pratio Bundesligu, Herthu, Bayern i Wolfsburg, dok su tamo igrali Mandžukić, Perišić i Olić. U Berlinu je bilo lijepo odrastati, a Zagreb je sličan grad po broju stanovnika i atmosferi pa sam se brzo naviknuo.“

Tijekom ljetnog odmora boravio je u Turskoj s Lukom Stojkovićem, gdje su odigrali i nekoliko partija padela protiv igrača Atalante.

„Igrali smo protiv Samardžića i Bakkera. Mi smo pobijedili.“

Dotaknuo se i internog turnira u pikadu na Dinamovim pripremama. Nakon što ga je prošle zime izbacio glasnogovornik Marko Bošnir, ovoga puta tvrdi da je već stigao do pobjede.

„Marku to neću nikada zaboraviti. Ne znam je li to tajna ili ne žele o tome pričati, ali u nedjelju smo već imali pripremni turnir i taj sam osvojio. Očito im to nije leglo pa govore da je tek u srijedu pravi turnir.“