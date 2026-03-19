Galatasaray sprema tužbu protiv Liverpoola nakon bizarne nesreće Langa

Situacija je u početku izgledala kao i milijun puta prije – igrač se uhvatio za ogradu kako bi se zaustavio nakon sprinta i zadržao ravnotežu. Već sekundu kasnije bilo je jasno da trpi velike bolove, a u pomoć su mu pritrčali igrači Liverpoola i dvojica njegovih suigrača.

Igrači oko njega bili su vidno uznemireni prizorom, a on je vrištao od bolova.

Ispostavilo se da je Langu palac zapeo između dva panela ograde koja nisu bila dobro pričvršćena, pa je u prvim trenucima postojala bojazan da bi mogao čak i ostati bez prsta. Langu je najprije neko vrijeme pružana pomoć iza gola, a zatim je odmah prebačen u bolnicu gdje je operiran.

Dan kasnije oglasio se uz fotografiju na kojoj nasmijan leži u bolničkom krevetu, uz kratku poruku:

„Sr..a se događaju“.

Predstavnici UEFA-e i Liverpoola nakon utakmice obavili su inspekciju i istraga će sasvim sigurno biti pokrenuta. Za sada nije jasno je li došlo do propusta u osiguravanju reklamnih panoa ili je riječ o nesretnom slučaju. No, Galatasaray ide i korak dalje:

„Podnijeli smo pritužbu predstavnicima UEFA-e nakon utakmice. Oni su i sami provjeravali sve detalje. UEFA će iznijeti svoje procjene“, rekao je glavni tajnik Galatasaraya Eray Yazgan.

„Razgovaramo s odvjetnicima. Podnijet ćemo tužbu kako bismo od UEFA-e tražili odštetu. Tražit ćemo naknadu za ozljedu“, dodao je.