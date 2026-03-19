Teške ozljede za dvojac iz Galatasaraya: Osimhen slomio ruku, a Nizozemac mora na operaciju

(Photo by Ryan Crockett/DeFodi Images) via Guliver Image

Napadač Galatasaraya i nigerijske reprezentacije Victor Osimhen slomio je desnu ruku tijekom utakmice Lige prvaka protiv Liverpoola, priopćio je turski klub.

Osimhen je ozlijedio desnu ruku tijekom prvog poluvremena na Anfieldu, ostao je na terenu do poluvremena s vidnim bolovima, ali nakon pauze nije mogao nastaviti zbog sumnje na prijelom.

“Nakon utakmice, bolnički pregled, pod nadzorom našeg liječničkog tima, potvrdio je prijelom desne podlaktice i stavljen je gips. Odluka o mogućoj operaciji bit će donesena u narednim danima, nakon daljnjih pregleda”, priopćio je turski klub.

Osimhenova ozljeda nije bila jedina teška ozljeda koju je igrač Galatasaraya zadobio na utakmici u Liverpooolu, jer je i Nizozemac Noa Lang zadobio tešku ozljedu prsta. U 76. minuti utakmice udario je u reklamni pano, odmah ga uhvativši za ruku.

Galatasaray je izjavio da je Lang zadobio ozbiljnu posjekotinu desnog palca i da će biti operiran u Liverpoolu.

Liverpool je, nakon što je u prvoj utakmici izgubio 1:0, u srijedu na Anfieldu pobijedio Galatasaray 4:0 i plasirao se u četvrtfinale Lige prvaka, gdje će igrati protiv Paris Saint-Germaina, branitelja naslova.