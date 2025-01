Bernauer napušta Dinamo i ide do ljeta na posudbu

Podijeli :

IgorKupljenik Panoramic via Guliver

Maxime Bernauer odlazi iz Dinama! Modri su dogovorili posudbu s pravom otkupa, on će do kraja sezone igrati za francuski St.Etienne, koji ga onda može trajno kupiti. Naravno, to će ovisiti i o tome hoće li ‘Zeleni’ ostati u Ligue 1, trenutno su na 15.mjestu s bodom iznad zone ispadanja! Bernauer je u ljeto 2023. došao u Dinamo za 1,6 milijuna eura iz drugoligaša Parisa, ‘trčao’ od prvih 11 do klupe, doživljavao kritike i poneku pohvalu, o njegovim se nogometnim kvalitetama često znalo raspravljati.

No, dolaskom Cannavara na Dinamovu klupu, potom i dolaskom Nike Galešića, Bernauer je sve više padao u poretku i statusu i bilo je jasno da neće biti u prvom planu. Još je zaigrao protiv Arsenala, jer nije Dinamov trener imao drugih rješenja, ali sad kad je pred Dinamom samo HNL, svi su stoperi dostupni i Bernauer je shvatio da se ovdje ne bi naigrao.

Jer, osim onih, koji su ionako ispred njega na Cannavarovoj listi, sve više rastu akcije i mladom Leonu Jakiroviću. On je ušao u završnici utakmice s Milanom i odradio seve zadaće bez problema, još na pripremama u Turskoj vidjelo se da ga je Cannavaro ‘primijetio’ i da vjeruje u njega, a očito vjeruje i klub, koji je odbio ponudu Juventusa za 17-godišnjeg stopera – doznaje Germanijak.