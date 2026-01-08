Fran Karačić odlazi iz Hajduka, već se pozdravio sa suigračima

Podijeli :

HNK Hajduk Split

To je sada ipak to.

Fran Karačić odlazi iz Hajduka kod trenera Željka Sopića u Osijek. Kako piše Dalmatinski portal, igrač se već pozdravio i sutra bi trebao krenuti prema pripremama kluba s Opus Arene.

Karačić dolazi na posudbu, a Osijek će imati i opciju otkupa za iznos koji zasad nije poznat.

Desni bek nije u prvom planu trenera Gonzala Garcíje, koji na njegovoj poziciji koristi Luku Hodaka i Niku Sigura pa je potražio drugu sredinu.

Što se Nike Sigura tiče, ima ozbiljnog interesa za njega, ali u ovom trenutku njegov odlazak nije izgledan.