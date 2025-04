FOTO / Počeli radovi na novom stadionu u Kranjčevićevoj, Boban i Zajec na otvorenju

Podijeli :

Sport Klub

Nakon dugogodišnjih najava u ponedjeljak su krenuli radovi na novom stadionu u Kranjčevićevoj.

Svečanom ceremonijom u ponedjeljak u 12 sati započela je gradnja, odnosno rekontstrukcija gradskog stadiona u Kranjčevićevoj. Na ceremoniji su prisustvovali čelni ljudi u Zagrebu među kojima je i gradonačelnik Tomislav Tomašević, a njemu je društvo radio i Zvonimir Boban te Velimir Zajec.

Gradonačelnik je dugo najavljivao kako će radovi na stadionu koji je dosad najčešće koristila Lokomotiva ubrzo početi, a sada je nakon najava taj proces i započeo. Važna je ovo vijest i za Dinamo koji se nada kako će ubrzo i oni početi sa svojim planom o novom stadionu.

“Ovo je stvarno povijesan dan za zagrebački sport i nogomet. Drago mi je da smo se našli ovdje nakon niza prepreka koje smo uspješno premostili kako bismo dobili novi stadion. Pozdrav svim ljubiteljima sporta, glavnom tajniku HNS-a, predstavnicima Dinama, gospodinom Zajecom i Bobanom. Zagreb će prvi put nakon 55 godina dobiti stadion sa četiri tribine.”

No, za to će se prvo trebati dovršiti izgradnja u Kranjčevićevoj. Novi moderni stadion trebao bi imati dvostruko više mjesta pa će tako s nešto više od pet tisuća mjesta skočiti do brojke veće od 11 tisuća, a predviđeno vrijeme gradnje je 18 mjeseci, a za to vrijeme bi oba zagrebačka kluba u HNL-u svoje utakmice trebala igrati na Maksimiru.

To znači da će Lokomotiva do kraja sezone ugostiti Istru 1961 te će biti domaćin i Dinamu na njihovom stadionu.