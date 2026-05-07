FOTO / Joško Gvardiol ovom je objavom oduševio Dalića i navijače

Sjajne vijesti za Zlatka Dalića i navijače hrvatske reprezentacije stižu iz Manchestera.
Hrvatski branič Joško Gvardiol nakon četiri mjeseca izbivanja s terena vratio se na travnjake i krenuo trenirati s ostatkom momčadi. Objavio je to na Instagramu.
“Vratio sam se!”, poručio je Gvardiol.
Objavio je nekoliko fotografija s treninga, a na zadnjoj je s Erlingom Haalandom, što ukazuje da Gvardiol barem dio treninga odrađuje s ostatkom momčadi.
