Flick: Uskoro ćemo Barcelonu vidjeti na najvišoj razini

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Težak poraz pretrpjela je Barcelona u petom kolu Lige prvaka na Stamford Bridgeu od Chelseaja. Ipak, trener Katalonaca Hansi Flick ne očajava previše.

Unatoč uvjerljivom porazu 3:0, njemački trener ističe da je bilo i pozitivnih stvari.

“Imali smo priliku da prvi postignemo gol… Ali onda je s igračem manje bilo teško. Borili smo se žestoko. Vidio sam neke pozitivne stvari, ali gubili smo previše lopti, gubili smo lake lopte pod pritiskom. Moramo prihvatiti poraz i pozitivno razmišljati”, rekao je Flick.

Flick je ipak veliki optimist.

“Mogu vam obećati da ćemo uskoro vidjeti Barcelonu na najvišoj razini. Siguran sam i optimističan. Vidim kako treniramo, naš intenzitet. Drugačije je u usporedbi s ranijim tjednima. Mnogi se igrači vraćaju. Optimističan sam.”

Barcelona je trenutačno 15. na tablici, ali sa samo dva boda manje od osmoplasiranog Newcastlea. U sljedećem kolu, 9. prosinca, dočekuje Eintracht.