VIDEO / Pogledajte majstoriju Petra Sučića za vodstvo Hrvatske protiv Gane

FIFA World Cup 27. lip 202623:53 0 komentara
AP Photo/Matt Slocum by Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija na poluvremenu vodi 1:0 protiv Gane u posljednjem kolu skupine L Svjetskog prvenstva, a trenutačni rezultat vodi Vatrene s prvog mjesta u nokaut-fazu natjecanja.

Pogodak odluke zasad je postigao Petar Sučić u 31. minuti. Veznjak Hrvatske primio je loptu tridesetak metara od gola, povukao prema naprijed te preciznim prizemnim udarcem pogodio dalji kut nemoćnog ganskog vratara Lawrence Ati-Zigija.

 Snimku fantastičnog pogotka pogledajte OVDJE.

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