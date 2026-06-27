VIDEO / Pogledajte majstoriju Petra Sučića za vodstvo Hrvatske protiv Gane

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AP Photo/Matt Slocum by Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija na poluvremenu vodi 1:0 protiv Gane u posljednjem kolu skupine L Svjetskog prvenstva, a trenutačni rezultat vodi Vatrene s prvog mjesta u nokaut-fazu natjecanja.

Pogodak odluke zasad je postigao Petar Sučić u 31. minuti. Veznjak Hrvatske primio je loptu tridesetak metara od gola, povukao prema naprijed te preciznim prizemnim udarcem pogodio dalji kut nemoćnog ganskog vratara Lawrence Ati-Zigija.

Snimku fantastičnog pogotka pogledajte OVDJE.