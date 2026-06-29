VIDEO / Čilić ekpresno završio put na Wimbledonu, osvojio je tek sedam gemova

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Marin Čilić nije se uspio dugo zadržati na Wimbledonu ove godine. Nakon što je prošle godine izborio osminu finala gdje ga je zaustavio Flavio Cobolli, ove godine zapeo je već u prvom kolu. S uvjerljivih 3-0 u setovima porazio ga je Daniil Medvedev.

Već se u prvom setu vidjelo da Čilić nije na pravoj razini. Svoj servis sačuvao je tek u prvom gemu da bi nakon toga Rus osvojio sedam gemova u nizu za 6:1 i 1:0. Čilić je tada uspio držati egal do 2:2 u drugom setu da mi Medvedev ponovno ušao u seriju gemova. Osvojio je četiri gema u nizu za 6:2 u drugom setu, a onda je u trećem setu ekspresno poveo s 3:0.

Tada se najbolji hrvatski tenisač uspio vratiti i izjednačiti na 3:3. Čilić je nakon toga imao i veliku priliku za osvajanje seta jer je kod 4:4 imao dvije break lopte koje bi mu omogućile servis za set. Međutim, nije ih iskoristio te je Medvedev stigao na gem od prolaska u drugo kolo. Ubrzo zatim je do tog ključnog gema i došao. Čilić mu je pomogao s nekolikog grešaka i Medvedev je sa 6:1, 6:2, 6:4 došao do pobjede.

Čilić je ovim porazom ostao bez 190 bodova te će pasti sve do 78. mjesta na ATP ljestvici. Taj ranking može dodatno pasti jer smo tek u prvom danu Wimbledona i brojni tenisači ga mogu preskočiti već u sljedećim danima.

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