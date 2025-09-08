VIDEO / Kramarićeva sebičnost za kraj prvog dijela, pogledajte što je Hrvatska propustila u izglednoj kontri

Podijeli :

Hrvatska je u posljednjim sekundama prvog poluvremena imala izglednu kontru za povećati prednost. Kramarić je povukao kontru, imao je nekoliko opcija i lijevo i desno, igrače u boljim pozicijama. Na kraju je jako skromno pucao visoko pokraj gola. Ne baš najbolja odluka Andreja Kramarića.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.